Встреча Путина и Трампа готовится ускоренными темпами, утверждает CNN
11:05 03.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Темпы подготовки встречи президента России Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом усилились. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.
По их словам, перепалка Трампа с Владимиром Зеленским в Белом доме 28 февраля стала дополнительным стимулом для того, чтобы очередной раунд переговоров по восстановлению отношений между Россией и США состоялся в ближайшие недели.
Путин и Трамп провели 12 февраля телефонный разговор. По данным Кремля, лидеры двух стран договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личных встреч.
18 февраля помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что конкретная дата встречи президентов РФ и США пока не определена.
НОВОСТИ
- 12:20 03.03.2025
- У ВСУ недостаточно сил для контрнаступления у Часова Яра — Пушилин
- 12:05 03.03.2025
- Норвегии стоит повременить с мыслями о членстве в ЕС — премьер
- 12:00 03.03.2025
- В Москве ожидается до плюс 14 градусов в ближайшие выходные — синоптик
- 11:40 03.03.2025
- Мэр Сергей Собянин пригласил горожан проголосовать за архитектурную концепцию нового московского цирка
- 11:32 03.03.2025
- Венгрия заблокировала документ о гарантиях безопасности и военной помощи Киеву — Politico
- 11:20 03.03.2025
- ФСБ нейтрализовала террориста, готовившего теракты в синагоге и московском метро
- 11:00 03.03.2025
- Трамп в понедельник обсудит с командой остановку помощи Украине — NYT
- 10:32 03.03.2025
- Трамп призвал США заняться проблемами внутри страны, чтобы «не закончить, как Европа»
- 10:20 03.03.2025
- КНР может ввести пошлины в размере 10% на сельхозпродукцию из США — Global Times
- 10:05 03.03.2025
- Зеленский заявил о готовности подписать с США соглашение о минеральных ресурсах
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать