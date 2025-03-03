Встреча Путина и Трампа готовится ускоренными темпами, утверждает CNN

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Темпы подготовки встречи президента России Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом усилились. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

По их словам, перепалка Трампа с Владимиром Зеленским в Белом доме 28 февраля стала дополнительным стимулом для того, чтобы очередной раунд переговоров по восстановлению отношений между Россией и США состоялся в ближайшие недели.

Путин и Трамп провели 12 февраля телефонный разговор. По данным Кремля, лидеры двух стран договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личных встреч.

18 февраля помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что конкретная дата встречи президентов РФ и США пока не определена.