Собянин: Московский городской вокзал «Беговая» откроется в 2026 году

17:18

Десятки тысяч пассажиров в сутки будут к 2030 году пользоваться московским городским вокзалом «Беговая», заявил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, строительство объекта будет завершено уже в 2026 году.

Градоначальник напомнил, что совместно с «Российскими железными дорогами» Москва выполняет программу строительства городских вокзалов. «Одновременно в стройке находится семь объектов, - сообщил мэр. - Крупнейшим из этих объектов является новый городской вокзал «Беговая», который объединит МЦД-1, МЦД-4, действующее метро «Беговая». Конечно, улучшит обслуживание трех московских районов, таких объектов, как ипподром, Боткинская больница, большие деловые и жилые кварталы Москвы».

По данным Собянина, сегодня объект используют около 10 тыс. пассажиров ежесуточно, однако в перспективе его загрузка существенно вырастет – сначала до 75 тыс. и, возможно, к 2030 году, до 90 тыс. человек. По словам заместителя генерального директора РЖД Сергея Макарова, сейчас строительная готовность объекта составляет 41%, завершить работы планируется в 2026 году одномоментно.

Отметим, что комплексная реконструкция московского городского вокзала стартовала в декабре 2022 года в рамках совместной программы РЖД и правительства Москвы. Выполнение проекта обеспечит запас пропускной способности вокзала на десятилетия вперед. Строительство идет без прекращения движения по Московским центральным диаметрам. Пассажиры пока пользуются временной инфраструктурой - платформой и пешеходный мостом через пути МЦД-1 и МЦД-4.