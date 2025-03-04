Туск подтвердил приостановку отправки военной помощи США через Польшу

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США приостановили поставку военных грузов на Украину через логистический хаб в аэропорту Ясенки в польском Жешуве, подтвердил премьер-министр Польши Дональд Туск.

«Донесения, которые идут с [польско-украинской] границы, из хаба в Ясенке подтверждают заявления американской стороны», — сказал Туск перед заседанием польского кабмина, трансляцию его выступления вел телеканал TVP Info.