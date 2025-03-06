Путин назначил главу департамента Северной Атлантики МИД РФ Дарчиева послом в США

10:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Директор департамента Северной Атлантики МИД РФ Александр Дарчиев назначен российским послом в Вашингтоне. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

«Назначить Дарчиева Александра Никитича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Соединенных Штатах Америки и постоянным наблюдателем Российской Федерации при Организации американских государств в Вашингтоне», — говорится в указе Путина, опубликованном на официальном портале правовой информации.