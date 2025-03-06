Объем ФНБ на 1 марта составил 11,88 трлн рублей
15:32 06.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) по состоянию на 1 марта 2025 года составил 11,88 трлн руб., или 5,5% от прогнозируемого на 2025 год ВВП, сообщается на сайте Минфина России. На 1 февраля объем ФНБ составлял 11,97 трлн руб.
Объем ФНБ эквивалентен $135,47 млрд.
Объем ликвидных активов фонда на 1 марта снизился на 357,3 млрд руб. и составил 3,394 трлн руб. (1,6% ВВП, прогнозируемого на 2025 год), что эквивалентно $38,7 млрд. На 1 февраля объем ликвидных активов ФНБ составлял 3,751 трлн руб.
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