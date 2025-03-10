11 человек пострадали в Казани в результате наезда автомобиля на остановку

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число пострадавших в результате наезда автомобиля на остановку в Казани увеличилось до 11, из них 9 госпитализированы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минздрава Татарстана.

Ранее сообщалось, что в результате ДТП пострадали 6 человек.

«По обновленным данным, в результате ДТП пострадали 11 человек. Девять человек госпитализированы в состоянии средней тяжести, двоим госпитализация не потребовалась», — сказал собеседник агентства.