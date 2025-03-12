Израиль не потерпит закрепления вооруженных формирований на юге Сирии — офис Нетаньяху
15:32 12.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Израиль не потерпит закрепления вооруженных формирований и террористических группировок на юге Сирии, а также готов защитить друзское население от возможных действий новых сирийских властей. С таким заявлением выступил советник офиса израильского премьера Дмитрий Гендельман.
«Израиль не потерпит присутствия военной инфраструктуры на юге Сирии, которая может угрожать безопасности израильских граждан и деятельности Армии обороны Израиля. Израиль не допустит присутствия террористических группировок и вооруженных формирований, представляющих угрозу для его граждан, в зоне безопасности на юге Сирии. Любая попытка сил режима или террористических организаций укрепиться в этом районе будет пресечена», — заявил он.
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