Израиль не потерпит закрепления вооруженных формирований на юге Сирии — офис Нетаньяху

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израиль не потерпит закрепления вооруженных формирований и террористических группировок на юге Сирии, а также готов защитить друзское население от возможных действий новых сирийских властей. С таким заявлением выступил советник офиса израильского премьера Дмитрий Гендельман.

«Израиль не потерпит присутствия военной инфраструктуры на юге Сирии, которая может угрожать безопасности израильских граждан и деятельности Армии обороны Израиля. Израиль не допустит присутствия террористических группировок и вооруженных формирований, представляющих угрозу для его граждан, в зоне безопасности на юге Сирии. Любая попытка сил режима или террористических организаций укрепиться в этом районе будет пресечена», — заявил он.