Временное перемирие на Украине не пойдет на пользу долгосрочному миру — Ушаков

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Помощник президента России по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков назвал предложение о временном прекращении огня на Украине на фоне наступления ВС РФ поспешным решением, которое не пойдет на пользу долгосрочному перемирию.

«Это какие-то поспешные действия, которые на пользу долгосрочного регулирования не идут», — такую оценку результатам переговоров США и Украины дал Ушаков в эфире Первого канала.

Он добавил, что временная передышка — это «попытка предоставить передышку украинским военным». «Это далеко от такого прочного регулирования, о котором мы постоянно говорим, которое бы учитывало наши законные интересы», — заключил помощник президента.