У США нет плана по урегулированию на Украине, они зондируют почву — Лукашенко

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что у США нет плана по урегулированию на Украине, в Вашингтоне пока зондируют почву.

«Вот вы поймите, я думал об этом: 30 дней перемирия. Что требуют украинцы и американцы. Украинцам ничего не остается, американцы сказали: 30 дней. Кстати, абсолютно точно могу сказать, что у американцев нет никакого плана по конфликту на Украине. Абсолютно нет. Они что делают? Может, общие черты [есть] остановить войну, прочее. Они зондируют почву», — сказал Лукашенко журналистам.