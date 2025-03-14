Трамп заявил, что разговор с Путиным в четверг был «очень хорошим и продуктивным»
17:16 14.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Дональд Трамп заявил, что в четверг состоялся «очень хороший и продуктивный» разговор с главой российского государства Владимиром Путиным об урегулировании конфликта на Украине.
«Мы вчера провели очень хорошие и продуктивные обсуждения с президентом России Владимиром Путиным, и есть все шансы, что эта ужасная, кровавая война наконец-то закончится <…>», — написал Трамп в социальной сети Truth Social. Американский лидер не пояснил, имел ли он в виду телефонный разговор с российским лидером или беседу Путина со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом.
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