Сложившийся после 1945 года миропорядок ориентирован на Запад и устарел — глава МИД Индии
16:00 15.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Мировой порядок, сложившийся после 1945 года, устарел и ориентирован на Запад, новый порядок должен отражать условия современного мира. Об этом заявил глава индийского МИД Субраманьям Джайшанкар.
«Несомненно, порядок должен быть. [Индия хочет] чего-то большего, чем эволюционное развитие, но что было бы удобным и устойчивым», — сказал он в интервью Financial Times. По мнению индийского министра, новый порядок должен отражать мир таким, каков он есть сейчас, а не таким, каким он был после 1945 года, когда «правила были в пользу Запада».
«Концепции, основанные на международных договорах, типичны для старого порядка. Новый порядок — это нечто более гибкое», — считает Джайшанкар.
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