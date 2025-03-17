ВСУ попытались с помощью БПЛА атаковать объекты в Астраханской области, есть пострадавший
09:00 17.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные силы Украины (ВСУ) ночью предприняли попытку массированной атаки беспилотников на объекты в Астраханской области, в том числе ТЭК, на одном из них произошло возгорание. Пострадал один человек, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин.
«Сегодня ночью ВСУ вновь предприняли попытку массированной атаки беспилотников на объекты, расположенные на территории региона, в том числе ТЭК. Рабочие смены заблаговременно эвакуированы. Средства РЭБ и ПВО отработали в штатном режиме. При падении обломков БПЛА на территории объекта произошло возгорание. В ходе атаки пострадал один человек», — написал он в своем телеграм-канале.
НОВОСТИ
- 10:00 17.03.2025
- Премьер Британии готов к размещению миротворцев на Украине на годы — The Times
- 09:32 17.03.2025
- Перемирие на Украине невыгодно Еврокомиссии — источник
- 09:20 17.03.2025
- Трамп заявил, что планирует провести разговор с Путиным во вторник
- 09:05 17.03.2025
- США нанесли удары по захваченному хуситами судну Galaxy Leader
- 18:40 16.03.2025
- Зеленский выпустил указ о замене начальника генштаба ВСУ
- 17:35 16.03.2025
- Уолтц назвал некоторые вероятные условия мирного урегулирования на Украине
- 16:40 16.03.2025
- Уиткофф о сделке по Украине: Никто не ожидал столь быстрого прогресса…
- 13:25 16.03.2025
- Объемы американской помощи Украине с момента возобновления увеличились – МО Польши
- 09:30 16.03.2025
- Си Цзиньпин не поедет в Европу на саммит в честь 50-го юбилея дипотношений Китая и ЕС - СМИ
- 09:20 16.03.2025
- США нанесли массированный удар по объектам хуситов по всему Йемену
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать