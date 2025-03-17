ВСУ попытались с помощью БПЛА атаковать объекты в Астраханской области, есть пострадавший

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ночью предприняли попытку массированной атаки беспилотников на объекты в Астраханской области, в том числе ТЭК, на одном из них произошло возгорание. Пострадал один человек, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин.

«Сегодня ночью ВСУ вновь предприняли попытку массированной атаки беспилотников на объекты, расположенные на территории региона, в том числе ТЭК. Рабочие смены заблаговременно эвакуированы. Средства РЭБ и ПВО отработали в штатном режиме. При падении обломков БПЛА на территории объекта произошло возгорание. В ходе атаки пострадал один человек», — написал он в своем телеграм-канале.