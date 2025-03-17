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Премьер Британии готов к размещению миротворцев на Украине на годы — The Times

10:00 17.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер готов к размещению тысяч британских военнослужащих в рамках так называемых миротворческих сил на Украине на длительный период. Об этом сообщила газета The Times со ссылкой на источники.

По словам высокопоставленного источника в правительстве Соединенного Королевства, «это будет долгосрочное обязательство», британские власти говорят «о годах». Речь идет о сроках, которые «потребуются для сохранения мирного соглашения», сказал он.

Стармер ранее заявил, что для размещения в стране британских и других европейских военных необходимы гарантии со стороны США, напоминает издание. Американский президент Дональд Трамп неоднократно отказывался давать такие гарантии, отмечается в публикации.

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