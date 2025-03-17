Военные НАТО на Украине станут дополнительной причиной конфликта — Песков
21:20 17.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Урегулировать украинский конфликт возможно только путем решения его первопричины, а размещение военного контингента стран НАТО создаст дополнительные поводы для эскалации. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков радиостанции «Маяк», комментируя позицию России по поводу размещения на Украине западных миротворцев.
«Абсолютно опасная тенденция. То есть европейцы о чем говорят? О размещении натовских контингентов на территории Украины. А мы говорим о том, что жизнеспособное регулирование возможно только с учетом и с решением первопричинных проблем, связанных с Украиной. А они собираются создавать дополнительные первопричины. Что из этого получится? Ничего хорошего», — отметил представитель Кремля.
НОВОСТИ
- 22:00 17.03.2025
- Вопрос уступок Киевом территорий обсуждался США и Украиной — Белый дом
- 20:40 17.03.2025
- Все темы, обсуждаемые Путиным и Трампом, особые — Песков о повестке предстоящего разговора
- 20:35 17.03.2025
- В этом году в Подмосковье открыли восемь образовательных учреждений, до конца месяца введут еще три
- 20:25 17.03.2025
- «Башнефть» в 2024 году направила на природоохранные проекты 9,5 млрд рублей
- 20:00 17.03.2025
- Крупнейшие телескопы мира частично «ослепнут» после постройки заводов в Чили — ученые
- 19:20 17.03.2025
- Венгрия блокирует переговоры ЕС с Украиной о вступлении в сообщество — глава МИД Польши
- 18:40 17.03.2025
- Для согласования нового разговора Путина и Трампа потребовались дни — Песков
- 18:00 17.03.2025
- Венгрия не поддержала выделение ЕС военной помощи Украине на 20 млрд евро — Сийярто
- 17:32 17.03.2025
- В Казахстане при сходе лавины погибла россиянка — МЧС республики
- 17:12 17.03.2025
- Власти Запада дали указание своим СМИ не замечать нацистских символов у ВСУ — СВР
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать