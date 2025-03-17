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НОВОСТИ

Военные НАТО на Украине станут дополнительной причиной конфликта — Песков

21:20 17.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Урегулировать украинский конфликт возможно только путем решения его первопричины, а размещение военного контингента стран НАТО создаст дополнительные поводы для эскалации. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков радиостанции «Маяк», комментируя позицию России по поводу размещения на Украине западных миротворцев.

«Абсолютно опасная тенденция. То есть европейцы о чем говорят? О размещении натовских контингентов на территории Украины. А мы говорим о том, что жизнеспособное регулирование возможно только с учетом и с решением первопричинных проблем, связанных с Украиной. А они собираются создавать дополнительные первопричины. Что из этого получится? Ничего хорошего», — отметил представитель Кремля.

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