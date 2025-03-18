Банк России понизил крусы доллара и евро

18:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Банк России установил на 19 марта 2025 г. официальный курс доллара на уровне 81,5018 руб., что на 2 руб. 80 коп. ниже предыдущего показателя.

Официальный курс евро понижен на 3 руб. 27 коп., до 87,5697 руб. Официальный курс юаня понижен на 38 коп., до 11,2232 руб.