Банк России понизил крусы доллара и евро
18:30 18.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Банк России установил на 19 марта 2025 г. официальный курс доллара на уровне 81,5018 руб., что на 2 руб. 80 коп. ниже предыдущего показателя.
Официальный курс евро понижен на 3 руб. 27 коп., до 87,5697 руб. Официальный курс юаня понижен на 38 коп., до 11,2232 руб.
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