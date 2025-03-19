Повышенные пени за просрочку оплаты коммуналки не будут начислять до конца 2026 г.

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство России продлило решение об отмене начисления повышенных пеней за просрочку платежей за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) до конца 2026 года. Об этом сообщила пресс-служба кабинета министров.

«Правительство продлило до конца 2026 года особенности начисления и уплаты пеней и штрафов за несвоевременную оплату ЖКУ без привязки к выросшей ключевой ставке Банка России. Постановление об этом подписано», — говорится в сообщении.

В кабмине уточнили, что «в 2025 и 2026 гг. при расчете пеней и штрафов за основу будет браться ключевая ставка Банка России в 9,5% годовых, действовавшая на 27 февраля 2022 года». Решение распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2025 года.