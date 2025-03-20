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Ковентри: Мы должны сделать все возможное, чтобы защитить и поддержать спортсменов из всех конфликтных зон

21:30 20.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Международный олимпийский комитет (МОК) должен сделать все возможное, чтобы защитить и поддержать спортсменов из всех конфликтных зон. Об этом журналистам заявила избранный президент МОК Кирсти Ковентри.

«Мы должны сделать все возможное, чтобы защитить и поддержать спортсменов из всех конфликтных зон, у нас много конфликтов, и многие происходят на моем континенте, поэтому нам, как олимпийскому движению, нужно сесть за стол переговоров и провести очень серьезный разговор о том, как мы собираемся справляться со все большим количеством конфликтов и как мы будем реагировать на них. Как мы собираемся защищать и поддерживать спортсменов из зон конфликтов», — сказала Ковентри.

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