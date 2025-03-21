За сутки потери ВСУ в Курской области составили более 240 военнослужащих

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины за сутки потеряли в Курской области более 240 военнослужащих, 3 солдат сдались в плен. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«За сутки потери ВСУ составили более 240 военнослужащих, уничтожены танк, боевая машина пехоты, четыре боевые бронированные машины, 14 автомобилей и восемь минометов. 3 военнослужащих ВСУ сдались в плен», — сообщили в ведомстве.