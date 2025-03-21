0
0
90
НОВОСТИ

За сутки потери ВСУ в Курской области составили более 240 военнослужащих

16:00 21.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины за сутки потеряли в Курской области более 240 военнослужащих, 3 солдат сдались в плен. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«За сутки потери ВСУ составили более 240 военнослужащих, уничтожены танк, боевая машина пехоты, четыре боевые бронированные машины, 14 автомобилей и восемь минометов. 3 военнослужащих ВСУ сдались в плен», — сообщили в ведомстве.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

16:32 21.03.2025
Конфискация замороженных активов РФ стала бы «актом войны» — премьер Бельгии
0
69
16:12 21.03.2025
Экономика РФ находится в зоне повышенной неопределенности — Набиуллина
0
124
15:32 21.03.2025
ВСУ потеряли за неделю более 10 тыс. военных — МО РФ
0
194
15:12 21.03.2025
Затонувшие части танкеров в Керченском проливе будут подняты в 2026 году
0
214
15:00 21.03.2025
ВС РФ не бьют по энергетике Украины, приказ Путина в силе — Песков
0
240
14:32 21.03.2025
Армия Израиля будет расширять постоянный контроль в Газе, возможна аннексия — министр
0
285
14:12 21.03.2025
Медведев саркастично удивился, что на РФ «еще не повесили» пожар в Хитроу
0
337
14:00 21.03.2025
Банк России третий раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 21%
0
323
13:32 21.03.2025
Власти Нидерландов намерены почти втрое увеличить численность армии — ТВ
0
361
13:20 21.03.2025
США могли бы присоединить Гренландию, заключив договор о свободной ассоциации, считает WP
0
380

Возврат к списку