Обсуждение гарантий безопасности для Украины остается открытым — Уиткофф

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что вопрос предоставления Украине гарантий безопасности, аналогичных пятой статье НАТО, но без ее вступления в альянс, остается предметом обсуждения. Об этом он сообщил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

«Было много разговоров о том, может ли Украина, так сказать, получить защиту по пятой статье [НАТО]. Эта статья обеспечивает защиту каждой стране НАТО. Вопрос в том, может ли Украина получить что-то подобное от США или европейских стран, не будучи членом НАТО. И я думаю, что этот вопрос остается открытым для обсуждения. Однако, похоже, уже принято, что если будет заключено мирное соглашение между Украиной и Россией, то Украина не сможет стать членом НАТО. Это, я считаю, в основном уже принято как факт», — пояснил он.