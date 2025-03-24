Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии растет

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российский рынок акций в начале основной торговой сессии демонстрирует рост индекса Мосбиржи на 0,24%, до 3 199,54 пункта, индекса РТС — также на 0,24%, до 1 190,84 пункта, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

К 10:05 мск индекс Мосбиржи немного ускорил рост и находился на уровне 3 199,87 пункта (+0,26%), индекс РТС находился на уровне 1 190,96 пункта (+0,26%).