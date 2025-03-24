Израиль не откажется от празднования 9 Мая и будет представлен на параде — и. о. посла
16:12 24.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Израиль никогда не откажется от празднования 9 Мая, страна будет представлена на параде Победы в Москве. Об этом заявил в интервью ТАСС исполняющий обязанности посла Израиля в Москве Александр Бен Цви.
Дипломату задали вопрос о том, будут ли в Израиле всегда праздновать День Победы. «Да. Надо не забывать, что 9 Мая — это официальная дата в Израиле. Мы — одно из немногих государств, помимо стран СНГ, где 9 мая — это День Победы. Единственная страна, не входящая в СНГ, где проводится парад ветеранов, это Израиль. И где проходит „Бессмертный полк“. Так что у нас это очень четко», — ответил он.
«Насколько я знаю, посол Израиля [Симона Гальперин] будет стопроцентно участвовать», — добавил Бен Цви, говоря о планах израильской стороны присутствовать на параде Победы в Москве.
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