Власти Аргентины обнародуют документы, касающиеся сбежавших в страну нацистов
10:20 25.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Аргентины Хавьер Милей распорядился открыть доступ ко всем документам, касающимся нацистов, которые сбежали в южноамериканскую страну после Второй мировой войны. Об этом сообщил председатель аргентинского правительства Гильермо Франкос.
«Некоторое время назад президент Милей принял [американского] сенатора [Стива] Дэйнса, который давно борется за то, чтобы были опубликованы все документы того времени, когда в Аргентине защищали тех, кто бежал из нацистской Германии. Все еще есть документы, которые не были обнародованы, прежде всего касающиеся банковских операций. Президент Милей по просьбе Дэйнса дал указание открыть доступ ко всем документам, которые могут быть у какого-либо государственного органа», — сказал он в интервью телеканалу DNews.
По словам Франкоса, наиболее важные документы могут быть в распоряжении министерства обороны. «[У нас] нет никаких причин защищать эту информацию», — добавил он.
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