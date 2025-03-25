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Европа должна делать больше в сфере обороны для сохранения помощи США — глава МО Норвегии

15:32 25.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны Евросоюза должны взять на себя больше ответственности в вопросе обеспечения безопасности в регионе, чтобы сохранить американскую помощь. Такое мнение выразил министр обороны Норвегии Торе Сандвик.

«Для тех, кто опасается, что США не окажутся рядом в нужный момент: возьмите больше ответственности за собственную безопасность. <…> Европа должна взять на себя больше ответственности, чтобы США выполняли свои обязательства» — сказал министр в интервью агентству Reuters.

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