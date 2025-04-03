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ЦБ РФ рассчитывает, что уже в I половине 2026 г. инфляция приблизится к цели в 4%

11:00 03.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ЦБ РФ рассчитывает, что уже в I половине 2026 г. инфляция приблизится к целевому уровню в 4%, сообщил журналистам советник председателя Банка России Кирилл Тремасов.

«Наш прогноз (по инфляции) 7-8% на конец этого года и в следующем году мы видим возвращение инфляции к цели. Мы проводим денежно-кредитную политику таким образом, чтобы вернуть инфляцию к цели в следующем году. Я думаю, что уже в первой половине следующего года мы можем увидеть приближение показателей инфляции к 4%», — отметил он.

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