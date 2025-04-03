США не вводили пошлины против РФ и еще трех стран из-за действующих санкций — Ливитт
12:00 03.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Дональд Трамп не стал вводить торговые пошлины в отношении товаров из России, Белоруссии, Кубы и КНДР, так как эти страны уже находятся под американскими санкциями. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт порталу Axios.
По ее словам, действующие санкции против этих четырех стран достаточно строги, введение дополнительных торговых ограничений сейчас не рассматривается. При этом она добавила, что Россия все еще может столкнуться с «дополнительными жесткими санкциями» в будущем.
Также под новые ограничения не попали Канада и Мексика, потому что США ранее ввели против них отдельные пошлины в размере 25%, подтвердила пресс-секретарь.
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