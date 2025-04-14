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Продление моратория на удары по энергетике зависит от решения Путина — Песков

09:32 14.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Решение о том, будет ли продлеваться мораторий на удары по энергетическим объектам РФ и Украины, будет зависеть от президента России Владимира Путина. Но предварительно Москва обсудит с Вашингтоном все нарушения со стороны Киева, сообщил ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Это будет зависеть от решения президента Путина», — ответил он на вопрос, будет ли продлена договоренность после ее истечения 16 апреля (30 дней с момента объявления моратория 18 марта).

Песков напомнил, что «мораторий по сути не соблюдался украинской стороной». «Поэтому, конечно, нужно будет эти 30 дней проанализировать. Обменяться, наверное, информацией и соображениями с американцами. И потом уже верховный командующий, президент примет решение», — резюмировал представитель Кремля.

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