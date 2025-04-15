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ВСУ за сутки потеряли в Курской области до 200 военнослужащих

16:12 15.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинские войска за минувшие сутки потеряли в Курской области до 200 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

«За сутки потери ВСУ составили до 200 военнослужащих, уничтожены танк, бронетранспортер, 2 боевые бронированные машины, 13 автомобилей, 2 пусковые установки реактивной системы залпового огня HIMARS с транспортно-заряжающей машиной и машиной сопровождения, а также 2 артиллерийских орудия и миномет», — говорится в сообщении.

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