Лидеры ХАМАС не рассматривают предложений об отъезде из Газы — член политбюро

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лидеры палестинского радикального движения ХАМАС не рассматривают предложений об отъезде из сектора Газа. Об этом заявил, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС, член политбюро ХАМАС Хусам Бадран.

«Лидеры ХАМАС в Газе живут на своей земле, на своей родине и среди своего народа. Любые разговоры об их выезде — это вздор, не заслуживающий обсуждения», — сказал он. По словам Бадрана, палестинцы имеют право на свою землю, а Израиль борется со «всем палестинским народом, а не с ХАМАС и его руководством, как это пытаются представить оккупационные силы».