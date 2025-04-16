За сутки потери ВСУ в Курской области составили до 160 военных

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Потери Вооруженных сил Украины за сутки в Курской области составили до 160 военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны России.

«За сутки потери ВСУ составили до 160 военнослужащих, уничтожены танк, бронетранспортер, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, три артиллерийских орудия, два зенитных ракетных комплекса „Стрела-10“, две станции радиоэлектронной борьбы и две радиолокационные станции ПВО», — сказали там.