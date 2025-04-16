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Большинство американцев не считает, что пошлины на товары из КНР помогут экономике США

16:32 16.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Большинство жителей США не считает, что вводимые президентом страны Дональдом Трампом высокие пошлины на импорт из Китая помогут американской экономике. Об этом свидетельствуют результаты опроса исследовательской службы YouGov.

46% американцев полагают, что новые американские пошлины вредны как для экономики США, так и для Китая. Еще 5% считают, что тарифы Трампа помогут только китайской экономике. В то же время 14% опрошенных ожидают, что пошлины помогут обеим странам, также 16% жителей США рассчитывают, что проводимая Вашингтоном политика пойдет на пользу только их государству. 20% респондентов не смогли однозначно ответить на вопрос о влиянии тарифов.

При этом в оценках последствий новых пошлин для экономики США представители Республиканской партии выражают больший оптимизм, чем демократы. 29% республиканцев считают, что тарифы Трампа помогут только США, еще 21% сторонников партии ожидают, что они окажут благотворное влияние на обе экономики одновременно. 61% представителей Демократической партии США считают, что победителей в торговой войне не будет. Еще 8% ожидают, что выиграет от нее только Китай.

В то же время 48% американцев оценивают торговлю с Китаем как «очень важную» для экономики США. 31% жителей страны считают торговые связи с КНР «достаточно важными». Не придают особого значения экономическому взаимодействию с Китаем только 10% американцев.

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