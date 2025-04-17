Ответ от России по возможному перемирию на Украине в Вашингтоне ждут на этой неделе - Трамп

21:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп рассчитывает получить от России ответ по возможному перемирию на Украине уже на нынешней неделе. Об этом он заявил журналистам в Белом доме.

«Посмотрим, что будет. Мы собираемся получить от них ответ на этой неделе. Это очень скоро», — сказал американский лидер.