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Ответ от России по возможному перемирию на Украине в Вашингтоне ждут на этой неделе - Трамп

21:20 17.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп рассчитывает получить от России ответ по возможному перемирию на Украине уже на нынешней неделе. Об этом он заявил журналистам в Белом доме.

«Посмотрим, что будет. Мы собираемся получить от них ответ на этой неделе. Это очень скоро», — сказал американский лидер.

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