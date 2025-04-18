США пока не готовы обсуждать детали гарантий безопасности Украины — Рубио

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты пока что не готовы обсуждать детали по гарантиям безопасности Украины. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио журналистам во французском аэропорту Ле-Бурже.

«Я сообщил [министру иностранных дел РФ Сергею] Лаврову, что США провели переговоры с украинской стороной, мы предложили план, но мы пока не стали обсуждать его детали», — сказал он.