Власти Москвы взяли на контроль ситуацию с избиением ученика в школе

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После инцидента с жестоким избиением ученика школы №2120 департамент образования Москвы создал специальную комиссию, которая займется внутренней проверкой учреждения. «Департамент образования и науки города Москвы расценивает инцидент, произошедший в школе № 2120, как жестокий акт насилия, – отметили представители ведомства. – Подобное проявление агрессии совершенно недопустимо, не имеет оправдания и повлечет за собой последствия для виновных в рамках закона. Мы оказываем полное содействие правоохранительным органам в расследовании. В департаменте создана специальная комиссия для проведения внутренней проверки, по итогам работы которой будут приняты меры в отношении виновных подростков и ответственных сотрудников школы №2120». Учебное учреждение расположено в ЖК «Первый Московский» в Новой Москве.

Также развитие ситуации будет лично контролировать уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. «Уверена, что по результатам проверки виновные будут наказаны. Будут сделаны выводы и даны рекомендации по недопущению и по профилактике агрессивного поведения в подростковой среде», – отметила она.

Как сообщают СМИ, в московской школе №2120 двое подростков-мигрантов жестоко избили ученика 8 класса, сломав ему челюсть, после чего школьник попал был отправлен в реанимацию. Одноклассники пострадавшего рассказали, что те же школьники уже нападали на пострадавшего, поскольку им не нравился его внешний вид. Директор школы Дмитрий Ланщиков сообщил, что информацию о произошедшем уже направили в правоохранительные органы.