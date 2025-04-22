Запад боится предлагаемого РФ нового мироустройства, это причина конфликта — Фадеев

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подлинная причина конфликта с Западом кроется в его борьбе против предлагаемого Россией нового справедливого мироустройства. Такое мнение высказал глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев в ходе круглого стола «Объединенная Европа против России в 1941 и 2025 годах. 80-летие Великой Победы в актуальном внешнеполитическом контексте», который проходит в Совете Федерации.

«Они [страны Запада] знают про нас, что мы огромная историческая сила, мы историческая альтернатива. И они боятся, что мир будет устроен не по их правилам, по альтернативным правилам», — сказал Фадеев.

По его словам, западные страны боятся вовсе не того, что РФ их завоюет и «башкирские полки войдут в Париж». «Боятся как раз этой самой альтернативы. По их логике, тот, кто предлагает иное представление о мировом устройстве, о справедливой жизни, должен быть уничтожен. Вот, на мой взгляд, подлинная причина нынешнего конфликта», — сказала Фадеев.

Он добавил, что с исторической точки зрения российский народ — авангардный, он идет в авангарде истории и движет ее вперед, а мир сейчас переживает «завершающий этап жизни западной социокультурной системы».