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США стали лучше понимать позицию России по Украине после серии консультаций — Рубио

17:12 23.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США стали гораздо лучше понимать позицию РФ по кризису на Украине после проведения серии двусторонних консультаций.

«Поэтому я бы сказал, что мы занимаемся тем, что выясняем позицию России — сейчас мы ее лучше понимаем, потому что реально разговаривали с ними после трех лет молчания, — а также позицию Украины и выясняем, находятся ли эти ребята вообще в одном районе», — сказал он в интервью порталу The Free Press. «Потому что, если у них совершенно разные почтовые индексы, то мы можем прийти к выводу, что они настолько далеки друг от друга, что мир в данный момент невозможен», — добавил Рубио.

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