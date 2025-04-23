США стали лучше понимать позицию России по Украине после серии консультаций — Рубио
17:12 23.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США стали гораздо лучше понимать позицию РФ по кризису на Украине после проведения серии двусторонних консультаций.
«Поэтому я бы сказал, что мы занимаемся тем, что выясняем позицию России — сейчас мы ее лучше понимаем, потому что реально разговаривали с ними после трех лет молчания, — а также позицию Украины и выясняем, находятся ли эти ребята вообще в одном районе», — сказал он в интервью порталу The Free Press. «Потому что, если у них совершенно разные почтовые индексы, то мы можем прийти к выводу, что они настолько далеки друг от друга, что мир в данный момент невозможен», — добавил Рубио.
НОВОСТИ
- 17:00 23.04.2025
- Более 1 трлн руб. бюджетных кредитов будет списано регионам в ближайшие 5 лет
- 16:32 23.04.2025
- ВСУ за сутки на курском направлении потеряли более 170 военных и БМП Bradley — МО РФ
- 16:15 23.04.2025
- Ученые Сбера научили легковесные модели искусственного интеллекта распознавать эмоции в сложных условиях
- 16:12 23.04.2025
- Несмотря на все вызовы, госдолг РФ низкий, а финансовая система здоровая — Силуанов
- 16:00 23.04.2025
- Космическая орбитальная группировка усилит развитие разведки и связи ВС РФ — Путин
- 15:32 23.04.2025
- ВВП России прибавил 4,3% в 2024 году по уточненным данным — Мишустин
- 15:12 23.04.2025
- Найдены двое из пяти иностранных альпинистов на Эльбрусе, один из них погиб
- 15:00 23.04.2025
- Войска в прошлом году получили более 1,5 млн беспилотников — Путин
- 14:32 23.04.2025
- РФ рассчитывает на сдерживание инфляции в ближайшие годы — Мишустин
- 14:12 23.04.2025
- РФ нужно дальше адаптировать вооружения к новым вызовам — Путин
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать