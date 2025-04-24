Дефицит бюджета РФ за январь — март 2025 года составил 2,2 трлн рублей — Путин

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Дефицит бюджета России за первые 3 месяца текущего года составил 2,2 трлн рублей из-за увеличения расходов на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

«Суммарно за январь — март текущего года его (федерального бюджета — прим. ТАСС) дефицит составил 2,2 трлн рублей», — уточнил он.

«Конечно, мы должны иметь в виду, и мы знаем об этом, что у нас и расходы увеличились по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 25%, — заметил Путин. — Сделано это было сознательно. Чтобы участники экономической деятельности, все наши ведомства вовремя, своевременно совершили необходимые действия, чтобы до конца года у нас ритмично шла работа».