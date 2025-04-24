Международные резервы РФ за неделю выросли на $25,5 млрд, до $681,3 млрд — ЦБ

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Международные резервы РФ на 18 апреля 2025 г. составили $681,3 млрд, увеличившись за неделю на $25,5 млрд, говорится в материалах Банка России.

По данным на 11 апреля, объем резервов составлял $655,8 млрд.