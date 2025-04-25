Европа повернет на путь мира в конфликте на Украине, это лишь вопрос времени — Орбан
11:20 25.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
В Евросоюзе пока сохраняются военный психоз и желание продолжать конфликт на Украине, но лидерам большинства стран ЕС придется свернуть на путь мира, это лишь вопрос времени. Уверенность в этом выразил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая в утренней программе радиостанции Kossuth.
По его словам, «было бы неплохо положить конец военному психозу в Европе», который сохраняется, несмотря на усилия США по урегулированию украинского конфликта. «Я надеюсь, что наступит момент, когда европейцы поймут, что без Соединенных Штатов поддержка Украины не имеет смысла. Без Соединенных Штатов у Украины вообще нет никаких шансов сохранить нынешние позиции, не говоря уже о восстановлении», — сказал глава правительства.
Лидеры ЕС и стран сообщества, за исключением Венгрии и Словакии, выступают за продолжение военной помощи Киеву. «В Брюсселе настолько явно ощущается серьезный военный психоз, что он (Брюссель — прим. ТАСС) не хочет поддерживать американцев, а намерен следовать независимой европейской военной стратегии. Я думаю, что это безнадежно. Это лишь вопрос времени, когда эти страны свернут на улицу мира, где находятся Америка, Словакия, Венгрия и Ватикан», — подчеркнул Орбан.
НОВОСТИ
- 12:05 25.04.2025
- Память о подвиге СССР во Второй мировой хранят в РФ и за ее пределами — Медведев
- 12:00 25.04.2025
- Мишустин потребовал от ФАС следить на ценами на ж/д и авиабилеты
- 11:32 25.04.2025
- ФСБ задержала в Сочи гражданина Румынии за сбор данных о дислокации ПВО
- 11:05 25.04.2025
- Украина постоянно сотрудничает с Францией в сфере разведки — украинский генерал
- 11:00 25.04.2025
- Украине нечем заменить помощь со стороны США — Politico
- 10:32 25.04.2025
- В парламенте Эстонии допускают, что вновь примут законопроект против ЭПХЦ
- 10:20 25.04.2025
- Бюджет РФ на 2025–2027 гг. защитит экономику страны от внешних потрясений — Силуанов
- 10:05 25.04.2025
- Киев может пойти на теракты с использованием биопатогенов — Шойгу
- 10:00 25.04.2025
- Лондон может отказаться от планов отправки военных на Украину из-за рисков — The Times
- 09:32 25.04.2025
- ВСУ расстреляли две группы своих солдат при попытке сдаться у Горналя — силовики
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать