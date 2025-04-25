11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

В Евросоюзе пока сохраняются военный психоз и желание продолжать конфликт на Украине, но лидерам большинства стран ЕС придется свернуть на путь мира, это лишь вопрос времени. Уверенность в этом выразил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая в утренней программе радиостанции Kossuth.

По его словам, «было бы неплохо положить конец военному психозу в Европе», который сохраняется, несмотря на усилия США по урегулированию украинского конфликта. «Я надеюсь, что наступит момент, когда европейцы поймут, что без Соединенных Штатов поддержка Украины не имеет смысла. Без Соединенных Штатов у Украины вообще нет никаких шансов сохранить нынешние позиции, не говоря уже о восстановлении», — сказал глава правительства.

Лидеры ЕС и стран сообщества, за исключением Венгрии и Словакии, выступают за продолжение военной помощи Киеву. «В Брюсселе настолько явно ощущается серьезный военный психоз, что он (Брюссель — прим. ТАСС) не хочет поддерживать американцев, а намерен следовать независимой европейской военной стратегии. Я думаю, что это безнадежно. Это лишь вопрос времени, когда эти страны свернут на улицу мира, где находятся Америка, Словакия, Венгрия и Ватикан», — подчеркнул Орбан.