Ответом РФ на принцип ЕС «мир через силу» будет «мир через страх» — Медведев
12:00 29.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ответом России на западный принцип «мир через силу» может быть только «мир через страх», так как страх «пока работает», заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«Единственное, что их останавливает, — это угроза возмездия. Наш возможный ответ на их хваленый принцип „мир через силу“. Чем ответ? — спросите вы, ну, ответ понятно чем. К сожалению, ответ через доктрину „мир через страх“. Вот страх пока еще работает. Остальное — zero (ноль — прим. ТАСС)», — отметил политик, выступая с лекцией на марафоне «Знание. Первые».
НОВОСТИ
- 12:32 29.04.2025
- Доля расчетов в нацвалютах в ЕАЭС достигла 91% — Оверчук
- 12:20 29.04.2025
- Реакции Киева на объявленное майское перемирие пока не было — Песков
- 12:15 29.04.2025
- Фонд «Вклад в будущее» реализует практики инклюзивного трудоустройства
- 12:05 29.04.2025
- Санкции против России вводятся с 1917 года и достигли апогея — Медведев
- 11:32 29.04.2025
- Надо давать отпор тем, кто пытается оправдать преступления нацистов, заявил Путин
- 11:20 29.04.2025
- 13 стран будут работать с РФ и КНР над созданием лунной станции — Роскосмос
- 11:05 29.04.2025
- Продолжение украинского конфликта не принесет победы Киеву - Вэнс
- 11:00 29.04.2025
- Китаю грозит демографический кризис — Маск
- 10:32 29.04.2025
- Пошлины Трампа стали подарком для Си Цзиньпина — редколлегия WSJ
- 10:20 29.04.2025
- Как минимум 26 человек погибли при взрыве самодельной бомбы в Нигерии
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать