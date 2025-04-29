Ответом РФ на принцип ЕС «мир через силу» будет «мир через страх» — Медведев

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ответом России на западный принцип «мир через силу» может быть только «мир через страх», так как страх «пока работает», заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Единственное, что их останавливает, — это угроза возмездия. Наш возможный ответ на их хваленый принцип „мир через силу“. Чем ответ? — спросите вы, ну, ответ понятно чем. К сожалению, ответ через доктрину „мир через страх“. Вот страх пока еще работает. Остальное — zero (ноль — прим. ТАСС)», — отметил политик, выступая с лекцией на марафоне «Знание. Первые».