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НОВОСТИ

ВС РФ освободили Дорошовку в Харьковской области

13:32 29.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военнослужащие Западной группировки войск ВС РФ освободили село Дорошовка в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ.

«В результате активных действий подразделения группировки войск „Запад“ освободили населенный пункт Дорошовка Харьковской области», — сказано в сообщении.

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