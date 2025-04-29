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Хуситы заявили, что, возможно, попали снарядом в американский авианосец

20:52 29.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы, сформированные йеменским мятежным движением «Ансар Аллах» (хуситы), заявили о возможном прямом попадании в ходе недавней операции в американский авианосец Harry Truman, который находится в Красном море. С таким упреждением выступил подконтрольный повстанцам телеканал Al Masirah.

«Мы не исключаем прямого попадания в [авианосец Harry] Truman в ходе нашей недавней операции и ожидаем, что он в любой момент покинет театр военных действий», — сказал каналу источник в министерстве обороны хуситов.

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