За сутки ВСУ 19 раз обстреляли территорию Белгородской области

15:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ВСУ за сутки 19 раз обстреляли территорию Белгородской области, выпустив общей сложности 132 боеприпаса, а также атаковали территорию региона 105 БПЛА. Наибольшая интенсивность обстрелов зафиксирована в Краснояружском районе, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.



«В Краснояружском районе по поселкам Задорожный и Прилесье, селам Вязовое, Демидовка, Илек-Пеньковка, Колотиловка, Поповка, Репяховка и Теребрено выпущено 79 боеприпасов в ходе 12 обстрелов и совершены атаки 17 беспилотников. В селе Репяховка поврежден социальный объект. Информация о последствиях уточняется», — написал глава региона.





