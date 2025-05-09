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За сутки ВСУ 19 раз обстреляли территорию Белгородской области

15:35 09.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ВСУ за сутки 19 раз обстреляли территорию Белгородской области, выпустив общей сложности 132 боеприпаса, а также атаковали территорию региона 105 БПЛА. Наибольшая интенсивность обстрелов зафиксирована в Краснояружском районе, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В Краснояружском районе по поселкам Задорожный и Прилесье, селам Вязовое, Демидовка, Илек-Пеньковка, Колотиловка, Поповка, Репяховка и Теребрено выпущено 79 боеприпасов в ходе 12 обстрелов и совершены атаки 17 беспилотников. В селе Репяховка поврежден социальный объект. Информация о последствиях уточняется», — написал глава региона.


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