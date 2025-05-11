В украинском урегулировании США сосредоточатся на восстановлении и торговле - Трамп

10:01 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп предположил, что предстоящая неделя будет богатой на решающие события. Он заявил об этом в связи с предложением президента России Владимира Путина возобновить прямые переговоры с Украиной.

«Наступает большая неделя», — написал американский лидер на своей странице в социальной сети Truth Social. Кроме того, он конкретизировал ориентиры Вашингтона в украинском урегулировании: США «сосредоточатся на восстановлении и торговле».



«Возможно, это великий день для России и Украины. Подумайте о сотнях тысяч жизней, которые будут спасены», — написал также написал Трамп.

По словам хозяина Белого дома, он «продолжит работать с обеими сторонами [конфликта], чтобы убедиться, что это (переговорный процесс — прим. ТАСС) произойдет».