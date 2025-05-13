Кремль объявит переговорщиков с Украиной, как только Путин сочтет это нужным — Песков

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что имена представителей России на предстоящих 15 мая в Стамбуле переговорах с Украиной будут объявлены, как только президент РФ Владимир Путин сочтет это необходимым.

«Нет», — сказал пресс-секретарь, отвечая на вопрос, может ли он назвать тех, кто будет представлять Россию. «Как только президент посчитает это нужным, мы объявим», — заверил Песков.