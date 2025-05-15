Силы ПНЕ Ливии стреляют по демонстрантам у штаб-квартиры премьера — СМИ

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Поддерживающие Правительство национального единства (ПНЕ) силы ведут огонь по протестующим, собравшимся у штаб-квартиры премьер-министра Абдель Хамида Дбейбы, требуя его отставки. Об этом сообщает газета Al Marsad.

По ее информации, протесты в Триполи нарастают. На Зеленой площади в центре столицы собрались уже тысячи граждан.