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НОВОСТИ

Силы ПНЕ Ливии стреляют по демонстрантам у штаб-квартиры премьера — СМИ

09:32 15.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Поддерживающие Правительство национального единства (ПНЕ) силы ведут огонь по протестующим, собравшимся у штаб-квартиры премьер-министра Абдель Хамида Дбейбы, требуя его отставки. Об этом сообщает газета Al Marsad.

По ее информации, протесты в Триполи нарастают. На Зеленой площади в центре столицы собрались уже тысячи граждан.

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