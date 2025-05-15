Путин в среду провел совещание по подготовке предстоящих переговоров в Стамбуле
10:00 15.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин в среду вечером провел совещание по подготовке предстоящих переговоров с украинской стороной в Стамбуле, сообщил журналистам в четверг пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Накануне отлета нашей делегации в Стамбул вчера вечером президент Путин провел совещание по подготовке предстоящих переговоров с украинской стороной», — сказал он.
Песков отметил, что на совещании, помимо членов российской переговорной группы, определенных соответствующим распоряжением главы государства, присутствовали министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, руководитель Росгвардии Виктор Золотов, секретарь Совбеза Сергей Шойгу, начальник Генштаба Валерий Герасимов, а также глава ФСБ Александр Бортников.
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