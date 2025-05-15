15 мая переговоров Россия – Украина не будет, возможны контакты представителей РФ и Турции - ТАСС

20:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Переговоров российской и украинской делегаций 15 мая в Стамбуле не будет в силу логистики, возможен контракт РФ и Турции. Об этом сообщил ТАСС источник.

«Российская делегация может сегодня встретиться с турецкой стороной. С Украиной в силу логистики сегодня переговоров уже, очевидно, не будет», — сказал собеседник агентства.