15 мая переговоров Россия – Украина не будет, возможны контакты представителей РФ и Турции - ТАСС
20:50 15.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Переговоров российской и украинской делегаций 15 мая в Стамбуле не будет в силу логистики, возможен контракт РФ и Турции. Об этом сообщил ТАСС источник.
«Российская делегация может сегодня встретиться с турецкой стороной. С Украиной в силу логистики сегодня переговоров уже, очевидно, не будет», — сказал собеседник агентства.
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