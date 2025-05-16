Ермак и Сибига начали переговоры в Стамбуле с Рубио и Фиданом

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Переговоры США, Турции и Украины начинаются в Стамбуле, с украинской стороны участвуют глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак и министр иностранных дел Андрей Сибига.

«В Стамбуле начинаются трехсторонние переговоры делегаций Украины, США и Турции», — говорится в сообщении в телеграм-канале украинского МИД.

На опубликованных министерством кадрах видно, что Ермак и Сибига действительно находятся в Стамбуле. Они запечатлены вместе с госсекретарем США Марко Рубио и главой турецкого МИД Хаканом Фиданом. Ранее украинские СМИ сообщали, что Ермак и Сибига остаются в Стамбуле. При этом они не входят в состав утвержденной Зеленским переговорной делегации.