Ермак и Сибига начали переговоры в Стамбуле с Рубио и Фиданом
11:20 16.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Переговоры США, Турции и Украины начинаются в Стамбуле, с украинской стороны участвуют глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак и министр иностранных дел Андрей Сибига.
«В Стамбуле начинаются трехсторонние переговоры делегаций Украины, США и Турции», — говорится в сообщении в телеграм-канале украинского МИД.
На опубликованных министерством кадрах видно, что Ермак и Сибига действительно находятся в Стамбуле. Они запечатлены вместе с госсекретарем США Марко Рубио и главой турецкого МИД Хаканом Фиданом. Ранее украинские СМИ сообщали, что Ермак и Сибига остаются в Стамбуле. При этом они не входят в состав утвержденной Зеленским переговорной делегации.
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