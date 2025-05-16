Трудно говорить о возобновлении партнерства с НАТО, воюющей с РФ — Песков

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Говорить о возобновлении партнерства с НАТО в то время, когда альянс фактически ведет боевые действия против России, трудно. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Сейчас говорить о возобновлении какого-то партнерства, какого-то диалога, в то время, когда НАТО как Североатлантический альянс фактически воюет с РФ, трудно об этом говорить», — сказал он.