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НОВОСТИ

Фидан назвал нынешний этап урегулирования на Украине критическим

14:12 16.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава МИД Турции Хакан Фидан уверен, что нынешний этап урегулирования украинского конфликта является критическим. Об этом он заявил в приветственном слове перед встречей делегаций России и Украины в Стамбуле.

«Мы рады видеть, что твердая приверженность сторон миру открыла для нас новое окно возможностей. Мы считаем очень важным, что [лидер РФ Владимир] Путин и [Владимир] Зеленский прислушались к призывам к миру, с которыми выступили наш президент Тайип Эрдоган и [хозяин Белого дома Дональд] Трамп. Готовность России и Украины начать прямые переговоры сделала возможным этот критический сегодняшний этап», — сказал министр.

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